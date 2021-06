Az ellenfele szemén gúnyolódott egy rasszista röplabda-játékos a BL-ben

Egy szerb rööplabda-játékos rasszista megmozdulásától hangos a nemzetközi sajtó, szúrta ki a 444.hu.

A női röplabda Bajnokok Ligája-mérkőzésen Sanja Djurdjevics gúnyolta ki thai ellenfelét azzal, hogy a gyerekektől jól ismert módon széthúzta a szemét. A Szerb Röplabda Szövetség is bocsánatot kért a thai csapattól, és arra kérték őket, hogy ne fújják fel a dolgot, mert csak félreértés volt.

