Már a mérlegelésnél le akarta szakítani riválisa fejét a ketrecharcos

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban újabb UFC-gálát rendeznek az Egyesült Államokban, egy nappal előtte pedig lebonyolították a szokásos mérlegeléseket. Nem volt balhémentes, ugyanis a félnehézsúlyú moldovai Ion Cutelaba ugyanis miután fellépett a pódiumra, a közös fotóra, egyből elkapta Dustin Jacoby nyakát, a UFC-főnök Dana White lépett közbe, nehogy komolyabbra forduljon a történet.

Dana White wasn’t quick enough to stop Ion Cutelaba from going after Dustin Jacoby during their faceoff.

“I was just ragging on Sean before I walked in here.” 🤦‍♂️#UFCVegas25 | More: https://t.co/pWZ501EafC pic.twitter.com/huXESerQdw

— MMA Junkie (@MMAjunkie) April 30, 2021