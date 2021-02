„Elképesztően dühös és csalódott vagyok” – kirobbanóban egy balhé a kézi-BL-ben

A Flensburg kézilabdacsapatánál eléggé felháborodtak az Európai Kézilabda Szövetség legutóbbi döntésén.

Az EHF pénteken jelentette be, hogy a koronavírus-járvány és az annak kapcsán bevezetett utazási korlátozások miatt elhalasztott mérkőzések esetében, melyeknek továbbra sem találtak új időpontot, a vétlen fél minden esetben 10-0-s gólkülönbséggel megkapta a két pontot – mint például a Szeged is az Elverum ellen elmaradt találkozója után. A kivételt a Paris Saint-Germain és a Vardar Szkopje elmaradt találkozója jelenti, ugyanis a francia és az északmacedón együttes is egy-egy pontot kapott, 5-5-ös gólkülönbséggel. Valamint a fehérorosz Meskov Breszt és a portugál FC Porto elhalasztott mérkőzésének sorsáról továbbra sem döntött az EHF – azért napolták el a meccset, mert hétfőn edzés közben szívrohamot kapott Alfredo Quintana, a portugál kapus életét nem tudták megmenteni, pénteken jelentették be a halálát.

Az EHF döntése értelmében az A csoportban második helyen álló Flensburg összesen négy pontot bukott el a zöld asztal mellett, amire egy felháborodott közleményben reagáltak a klubhonlapon.

Elképesztően dühös és csalódott vagyok

– mondta Dierk Schmäschke sportigazgató, aki azt kifogásolta, hogy a klubok bevonása nélkül született meg a döntés, erről ők is csak a közleményből szereztek tudomást, hiányolta a párbeszédet és azt, hogy figyelembe sem vették a klubok érdekeit. Szerinte ezzel sérült a sport szelleme.

A vezetőedző, Maik Machulla is igazságtalanságról beszélt, mint mondta, a klub történetének legjobb csoportkörét produkálták, három mérkőzéssel kevesebbet játszottak le, mint az első helyen álló Kielce, de így is csak két pont a hátrányuk, ám ahelyett, hogy előznének az élen, még hátrébb is csúszhatnak.

Az európai szövetség február 10-én meghozott döntésének értelmében minden csapat továbbjut a férfi és a női Bajnokok Ligája csoportköréből.

A nyitóképen Maik Machulla, a flensburgiak vezetőedzője látható.