A veszprémi cserekapus volt a hős a BL meglepetéscsapata ellen

A Veszprém hazai pályán győzte le 34-30-ra az ukrán Motor Zaporizzsját a kézilabda Bajnokok kLigáj B csoportjában.

A győzelemmel a magyar csapat megszilárdította második helyét a B csoportban.

A BL-szezon egyik legkellemesebb meglepetése az ukránok szereplése, már az idegenbeli mérkőzésen is megszenvedett velük a Veszprém. Most sem volt ez másképp, mert bár volt az első félidőnek olyan szakasza, amikor három góllal is vezettek a hazaiak, a félidőben 17-17 volt az állás.

A második félidőben volt, hogy a Motor Zaporizzsja vezetett, de a kispadról beszálló Vladimir Cupara több fontos védéssel segítette a csapatot, miközben Jorge Maqueda elöl szórta a gólokat, tizenkét lövésből tíz találattal járult hozzá a győzelemhez.

A veszprémiek keretéből ezúttal Székely Márton, Kent Robin Tönnesen, Danyiil Siskarjov és Rasmus Lauge Schmidt hiányzott.