Az alpesi sízők is segítenek a horvátországi földrengés károsultjainak

Horvátországban kedden 6,4-es magnitúdójú földrengést mértek 12 óra után. Horvát lapok szerint a magyar határtól körülbelül 100 kilométerre fekvő Petrinjában – az epicentrumhoz legközelebbi településen – házak is összeomlottak. A közeli Zágrábban szintén okozott károkat a földrengés: az áram és a telefonszolgáltatás is elment több helyen. A rengést Európa-szerte érezni lehetett, így Budapesten is.

Az alpesi sízők világkupa-sorozata zágrábi állomásának szervezői úgy határoztak, hogy 50 ezer euróval (18,2 millió forint) segítik a földrengés károsultjait. Vedran Pavlek, a szervezőbizottság vezetője elmondta, hogy a nyereményalap tizedét elkülönítik jótékony célra, és ezt más forrásból ugyanekkora összeggel kiegészítik.

Zágrábban csak kisebb károk keletkeztek, de ami történt, az egész régió számára katasztrófa, ezért akarunk segíteni

– idézte az MTI Pavleket.

A hétfő óta tartó horvátországi természeti katasztrófának már hét halálos áldozata van, a térségben 3500 ház sérült meg. Az utórengések folyamatosak, az elmúlt három napban több mint 80 földmozgást mért a horvát szeizmológiai szolgálat. Korábban Dejan Lovren, a zenit Szentpétervár horvát válogatott focistája ajánlott föl szállodájában ingyen szállást azoknak, akiknek a háza lakhatatlanná vált.