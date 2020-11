Megvan az ATP-világbajnokság teljes mezőnye

Az argentin Diego Schwartzman kikapott ugyan Danyiil Medvegyevtől a párizsi keménypályás tenisztornán, mégis ott lesz az ATP-világbajnokságon. Ezt annak köszönheti, hogy Rafael Nadal búcsúztatta Pablo Carreno-Bustát, aki így nem vághat már Schwartzman elé a ranglistán.

