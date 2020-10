Sorra szedi be a gyomrosokat a PSG a Bajnokok Ligájában

Harmadik mérkőzését veszítette el a Paris Saint-Germain a kézilabda Bajnokok Ligájában. A francia sztárcsapat a lengyel Kielce otthonában szinte végig vezetett az első félidőben, majd a második játékrészben négygólos hátrányból is fordítani tudott, ám végül 35-33-ra kikapott. Hazai oldalon Igor Karacic 13 gólt dobott (15 kísérletből), a túloldalon Mikkel Hansen tíz találattal zárt.

WATCH: If you can’t get the ball over Dainis Kristopans’ head, go around him! @kielcehandball @AlexDujshebaev #ehfcl pic.twitter.com/6FjgS3XTGY

— EHF Champions League (@ehfcl) October 22, 2020