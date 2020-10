Véget ért Fucsovics Márton menetelése a Roland Garroson

Fucsovics Márton számára a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a Roland Garroson, miután az orosz Andrej Rubljovtól 6:7 (4-7), 7:5, 6:4, 7:6 (7-3)-ra kikapott hétfőn.

A párizsi első fordulóban Fucsovics négy játszmában legyőzte egy hete a negyedik kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet, majd csütörtökön a spanyol Albert Ramos Vinolast, szombaton pedig a brazil Thiago Monteirót búcsúztatta.

A magyar játékos karrierje harmadik Grand Slam-nyolcaddöntőjében 5:4-nél nem tudta kiszerválni a nyitószettet, a rövidítésben viszont már egyértelműen jobb volt orosz ellenfelénél. A második játszma is remekül indult, de 5:2-nél elfogyott a lendülete, Rubljov sorozatban öt gémet nyert és ezzel kiegyenlített.

Ez megzavarta Fucsovicsot, a harmadik szett hullámzó játékot és öt bréket hozott, a kiélezett pillanatokban viszont Rubljov koncentrált jobban, így megfrodította a meccset. A negyedik játszma újabb szoros csatát hozott, a magyar teniszező 5:4-re vezetett, mivel egyik játékos sem tudott brékelni, de Fucsovics nem tudott élni szettlabdákkal és az újabb tie-breakben az orosz lezárta a meccset.

