Djokovic nagyon szomorú és sajnálja, ami a US Openen történt

A világelső Novak Djokovicot kizárták a US Openről, mivel egy elveszített gém után a dühében elütött labdával torkon találta az egyik vonalbírót. A felvételek alapján egyértelmű, hogy senkinek sem akart ártani, de a szabályok is tiszták, amit némi pályán történt vita után a szerb is elfogadott.

Szomorú vagyok és ürességet érzek. Érdeklődtem a vonalbíró kapcsán, hál’ istennek a torna szervezőitől azt az információt kaptam, hogy jól van. Mérhetetlenül sajnálom, hogy ekkora stresszt okoztam neki. Nem volt szándékos. De hiba volt

– írta bocsánatkérő bejegyzésében Facebook-bejegyzésében Djokovic, aki elnézést kért mindenkitől, valamint azt bizonygatta, hogy most kőkeményen fog edzeni, hogy játékosként és emberként is fejlődjön az eset után.

A Pablo Carreno Busta elleni lett így a világelső első idei veresége tétmérkőzésen, az ő búcsújával pedig az is eldőlt, hogy az idei US Openen új Grand Slam-győztest avatnak majd, a még versenyben lévők közül ugyanis még senki sem nyert major tornát.

Kiemelt kép: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP