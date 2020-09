Megütötte labdával a vonalbírót, kizárták Djokovicot a US Openről

Novak Djokovicot kizárták a US Openről, mivel a vasárnap esti mérkőzésén labdával megütött egy vonalbírót.

A szerb világelső Pablo Carreno Bustával játszott a nyolc közé jutásért, 5:4-es vezetésnél három játszmalabdája is volt, de ezeket nem tudta értékesíteni. A következő gémben brékelték, ekkor mérgében beleütött a labdába és ugyan véletlenül, de pont az egyik vonalbírót találta el a torkán, akit el is kellett szállítani a helyszínről.

Novak Djokovic quite rightly booted from the @usopen for this pic.twitter.com/EI1DpLR3pn

— Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) September 6, 2020