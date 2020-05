Milák Kristóf: Ugyanott leszek mint most, sehol, nullán

Milák Kristóffal, a 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartójával a Nemzeti Sport készített interjút. A Budapesti Honvéd úszója versenyzőtársaihoz hasonlóan nemrég kezdte újra az edzést, lehet a bezártságnak, a sok karanténinterjúnak köszönhetően furcsán, még inkább negatív hangulatban nyilatkozott.

Az immár 20 éves sportolót az, hogy 2021-re halasztották az olimpiát nem zavarja, mert így „van egy plusz éve mindenkinek”. Viszont az foglalkoztatja, mennyire lesz képes felszívni magát.

Már az előző évet is úgy zártam le, hogy megvan az arany, a világcsúcs, akkor egy kicsit pihenhetek, talán most végre békén hagy mindenki, de nem! Ha túl leszünk az olimpián, akkor eljön ez is. Bár ha nyerek, talán nem is fog senkit meglepni, mert ugye, mindenki előre megmondta, hogy ebből olimpiai arany lesz. Vagyis ugyanott leszek akkor, mint most. Sehol. Nullán