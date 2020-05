Phelps: Ugyanakkora seggfej voltam, mint Michael Jordan

Be lehet szólni Michael Jordannek, csak felesleges

A jelek szerint tényleg az egész világ nézte a The Last Dance-t, a Michael Jordanről és a Chicago Bullsról szóló, tízrészes dokumentumfilm-sorozatot. Erről nyilatkozott ugyanis a Yahoo!-nak minden idők legtöbb olimpiai aranyérmét nyerő Michael Phelps is, az úszóklasszis pedig azt mondta, megérti Jordan habitusát, amivel a többieket próbálta, olykor a kelleténél keményebben jobb eredményre sarkallni.

Ha nagyon finom akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy sokan seggfejnek gondolják. De ugyanezt mondanám magamról is. Én is egy seggfej voltam az edzéseken, mert mindenkit biztosítani akartam arról, hogy ugyanakkora esélyei vannak, mint nekem.

Be lehet szólni Michael Jordannek, csak felesleges Teljesen váratlan kritikát kapott a legendás kosaras, de a szurkolók a védelmükbe vették.

Phelps egyébként felnézett gyerekkorában Michael Jordanre, olyan akart lenni, mint a legendás kosaras, csak az úszósportban. Így utólag visszanézve, nyugodtan kijelenthetjük, sikerült neki, ráadásul mindketten szeretnek golfozni.

Kiemelt kép: ISAAC BREKKEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP