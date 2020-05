Hosszú Katinka újra versenyzett

Új családtagot mutatott be Hosszú Katinka

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka mellett a világbajnoki aranyérmes Kapás Boglárka és Milák Kristóf is elindult azon a péntek-szombati zártkörű háziversenyen a Duna Arénában, ami végre kihívást jelentett a nemzetközi próbatételeket nélkülözni kényszerülő magyar úszók számára. Ugyan nem volt hivatalos időmérés, az egyenruhás versenybírók sem sorakoztak fel a rajtkövek mögött, mégis volt valami szívderítő, a jövőre nézve pedig bíztató ebben az eseményben. A hiánypótló háziverseny kezdeményezője Selmeci Attila, Milák sikereinek kovácsa, „forgatókönyvírója” pedig Virth Balázs, az olimpiai bronzéremmel is büszkélkedő Kapás mestere volt, de az edzőtársaik támogatására is szükség volt.

Kiüresedett a versenynaptár

Kicsit tartottam attól, hogy kudarcot vallunk, de amikor elbúcsúztunk a versenyzőktől és mi edzők egymástól, mindenki elégedett volt. Máris megállapodtunk abban, hogy négy hét múlva néhány újítással következik a folytatás

– nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Selmeci Attila, aki már az uszodák bezárása után azt hangoztatta, hogy a versenyzőket nem lehet a végsőkig versengés nélkül hagyni.

Néhány nappal ezelőtt az is kiderült, hogy a december közepére tervezetett rövidpályás úszó-világbajnokságot is csak jövőre lehet megrendezni Abu Dzabiban, ezért teljesen kiüresedett az idei nemzetközi versenynaptár. Ennél rosszabb hírt nem is kaphattak volna az úszók.

„Nekünk, mestereknek, akik a tanítványainkat legjobb tudásunk szerint igyekeztük felkészíteni az országos bajnokságra, a budapesti Európa-bajnokságra, de főképpen az olimpiai csúcseseményre, a halasztások motivációromboló sorozata után kutyakötelességünk, hogy ne hagyjuk kialudni a tüzet a versenyzőkben.

A mi kis háziversenyünket nem vertük nagydobra, a stopperrel mért időket sem hozzuk nyilvánosságra, mert a lényeg egész más volt. A Duna Arénában edzéseket tartó társaimmal összefogva sikerült színt vinnünk a versenyzők szürke hétköznapjaiba

– hangsúlyozta az ötletgazda Selmeci Attila.

De vajon milyen formát mutatnak az úszók?

Az első „háziverseny” első napján 200, a másodikon pedig döntően 400 méteres távokat tettek meg az úszók. Milák Kristóf edzője szerint néhányan meglepően jól úsztak, mások egyelőre csak harcoltak a vízzel, amin nem lehet csodálkozni, hiszen hónapokon át csak szárazföldön edzhették magukat, mások eközben még érettségiztek is. Eközben úgy elpárolgott a vízérzékük, ahogy eddigi pályafutásuk alatt talán még soha.

„A folytatással kapcsolatban nagyszerű ötleteket dobtak be az edzők a közösbe, legközelebb például délelőtt már előfutamokat, délután pedig döntőket fogunk a programba iktatni, egyre inkább közelítve egy „igazi” verseny lebonyolításához. Ami lehet – nem tudni még, hogy pontosan mikor – az országos bajnokság, egy vagy két pénzdíjas erőpróba, amelyhez már a szövetség segítségét kell kérnünk. Ez egyelőre a jövő zenéje, annak viszont nem kicsi az esélye, hogy nem csak Budapest, hanem ugyanakkor Győr és Szeged is megrendezi a maga háziversenyét, az összehasonlítás után még értékesebb visszajelzéseket kaphatunk” – mondta befejezésül Selmeci Attila, hozzátéve, hogy az úszósportnak feltehetően veszteségei is lesznek.