Lecserélik a fél csapatot a Veszprém BL-riválisánál

Hat játékos is elhagyja a fehérorosz Meskov Breszt kézilabdacsapatát, ezt a klub jelentette be a hivatalos honlapján. Négy játékos (a szerb Darko Djukic, a montenegrói Branko Kankaras, a francia William Accambray és az orosz Daniel Andrejev) eddigi megállapodása lejár és nem hosszabbítanak, míg a fehérorosz Artsiom Kulak és a szerb Nemanja Obradovic szerződését felbontották. Kankaras a Metalurg Skopje csapatában, a korábban a Veszprémben is játszó Accambray pedig hazájában, a Pays-ben folytatja majd a karrierjét.

Érkezőket is jelentett be a klub, közülük két név is ismerős lehet: Vladimir Vranjes Tatabányáról szerződik a fehéroroszokhoz, a korábban Szegeden is megfordult Stas Skube pedig a Vardartól érkezik.

A Meskov Breszt a szezonban egy csoportban szerepelt a Veszprémmel a Bajnokok Ligájában, mindkétszer kikapott a magyar csapattól és végül nem jutott tovább a csoportjából. A magyar klub végül a csoportban elért eredménye miatt – második lett a Kiel mögött – ott lesz majd a négyes döntőben, amit a koronavírus-járvány miatt majd csak a következő szezon közepén, decemberben fognak megrendezni.

