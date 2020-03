Magyar bringás alkotott nagyot a vécépapíros kihívásban

A koronavírus-járvány miatti otthon maradás egyik legnépszerűbb kihívása lett a vécépapír-gurigával való dekázás. Az egyik legjobb magyar bringás, a lengyel CCC Team tagja, Valter Attila csavart egyet a dolgon: ő a hátán egyensúlyozott a tekercsekkel.

Valter időfutam-pozícióban tekert szobakerékpárján, a végére hét gurigával a hátán egyensúlyozott, amivel fel is adta a leckét a világnak.

Novemberben jelentették be, hogy a 21 éves Valter Attila a CCC első sorában fog versenyezni, a tervek szerint a Girón is indult volna. A járvány azonban kerékpáros szezon elejét is hazavágta, a többi közt az olasz körversenyt is elhalasztották. Az idei Giro első három szakaszát Magyarorságon rendezték volna.