A koronavírus-járvány ellenére sem állnak le a magyar doppingellenőrök

Nemzetközi és nemzeti versenyek elmaradása, illetve elhalasztása ellenére sem függeszti fel a betervezett ellenőrzéseket a Magyar Antidopping Csoport, és ezen a gyakorlaton csak abban az esetben változtatnak, ha a csoport tevékenységét is korlátozó kormányzati intézkedés születik – tájékoztatta az SzPress Hírszolgálatot Dr. Tiszeker Ágnes, a MACS vezetője.

„Nincs lemaradásunk, a 2020-as olimpiai esztendő első negyedévére, így a márciusra betervezett doppingellenőrzéseket kevés kivétellel már elvégeztük, miközben az eddiginél is nagyobb súlyt helyeztünk és helyezünk jelenleg is a sportolók tájékoztatására. A MACS internetes oldalán és a szövetségeknek, valamint a sportolóknak elküldött hírlevelünkben azt tanácsoltuk mindenkinek, hogy programjukat minden alkalommal körültekintően és csak a szükséges információk birtokában tervezzék meg.”

Dr. Tiszeker Ágnes arra is felhívta a figyelmet, hogy az úgynevezett holléti nyilatkozatok elkészítése a kialakult vészhelyzetben az eddiginél fontosabb és megkerülhetetlen feladatot jelent a sportolók számára.

„Nem csupán arról kell pontosan és naprakészen beszámolniuk, hogy hol voltak edzőtáborban, merrefelé versenyeztek mostanában, és hova készülnek, hanem arról is, hogy megfordultak-e fertőzött területen, ott vagy hazatérésükkor átestek-e egészségügyi ellenőrzésen, voltak-e lázasak, vagy felső légúti panaszaik. Napi kapcsolatban állunk a Sportkórház szakembereivel, néhány napja pedig a MOB orvosi bizottságának ülésén az Operatív Törzs járványügyi szakértőjének előadásán is hasznos tanácsok birtokába jutottunk. Nem csak a sportolóktól várunk el elővigyázatosságot, hanem arra is ügyelünk, hogy a MACS doppingellenőreinek egészége se kerüljön veszélybe. Ellenőrzést csak védőmaszkkal, alapos kézmosás és fertőtlenítés után lehet elvégezni, ami ellenőr és ellenőrzött számára is előírásos. A WADA szabad kezet adott nekünk, másszóval semmiféle korlátozást vagy megszorítást nem kért tőlünk, ettől függetlenül a napi ellenőrzéseket azonnal leállítjuk, ha a helyzet súlyosbodna, így a mintavételek is bármilyen veszélyforrást jelentenének.” – hangsúlyozta Dr. Tiszeker Ágnes.

