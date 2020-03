A csúcskézilabdát is elvette tőlünk a koronavírus

A koronavírus miatt megállt az olimpia láng is

A koronavírus-járvány miatt április 12-ig szünetelnek az európai kézilabdakupák, a kontinentális szövetség (EHF) pénteki döntése öt magyar csapatot is érint.

Az EHF honlapjának híradása szerint nem rendezik meg márciusban a férfi Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának első fordulóját, amelynek tétje a negyeddöntőbe jutás.

Ebben a szakaszban a Telekom Veszprém a lengyel Orlen Wisla Plock, a MOL-Pick Szeged pedig a címvédő északmacedón Vardar Szkopje csapatával találkozik majd.

Elhalasztják a női Bajnokok Ligája áprilisi negyeddöntőit is, köztük a címvédő Győri Audi ETO KC meccseit a román CSM Bucuresti együttesével szemben. A női EHF Kupa áprilisra tervezett elődöntőit is később játsszák, ez a címvédő Siófok KC és a dán Odense HB párharcát is érinti.

A férfi EHF Kupa csoportkörének ötödik és hatodik fordulójára sem kerül sor márciusban, vagyis a Grundfos Tatabánya KC egy későbbi időpontban utazik a spanyol BM Logrono La Rioja csapatához, és máskor fogadja Győrben a német Füchse Berlint.

Elhalasztották továbbá a férfi Challenge Kupa negyeddöntőit és a női Challenge Kupa elődöntőit is.

Korábban már bejelentették, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztják a magyar női kézilabda-válogatott Montenegró elleni, március 25-re és 28-ra tervezett Európa-bajnoki selejtezőit, valamint a Telekom Veszprém férficsapatának szombatra kiírt negyeddöntő-visszavágóját a SEHA Ligában a szerb RK Vojvodina ellen.

