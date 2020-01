Teniszbotrány: már Babosék is lemondtak a magyarországi tornáról

Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic zsinórban harmadszor jutott be az Australian Open női párosversenyének döntőjébe. A magyar éljátékos első fellépése a melbourne-i Grand Slam-verseny után a tervek szerint Szentpéterváron lesz, majd utána Magyarországon, Debrecenben játszana, a WTA szerda esti hivatalos tájékoztatása szerint február 17-23. között. Utóbbi kapcsán azonban erősen indokolt a feltételes mód.

A Hungarian Ladies Opent övező bonyodalmakkal már két cikkben is foglalkoztunk. Az elmúlt hetekben többször kerestük a torna kijelölt versenyigazgatóját, de sem a Magyar Tenisz Szövetség főtitkáraként tevékenykedő Richter Attilától, sem a szövetség más alkalmazottjától nem kaptunk választ kérdéseinkre, köztük a legalapvetőbbre: megrendezik-e egyáltalán a tornát, amelynek jogtulajdonosa egy amerikai sportvállalkozás, az IMG?

Január 10-én azt írtuk, óriási teniszblamázs érik Magyarországon, hiszen a helyszínt övező bizonytalanság miatt még a jegyértékesítés sem kezdődhetett el a versenyre. Nem sokkal később a WTA-honlapján az eredeti és megszokott budapesti helyszín helyett már Debrecen volt feltüntetve, ám mint megtudtuk, ott sem lehet a torna, mert a budapesti BOK-hoz hasonlóan foglalt a debreceni Főnix Csarnok is a kérdéses időpontban. Bő két héttel a torna időpontja előtt jegyeket még mindig nem árulnak, sőt a verseny honlapja sem működik egy ideje. Ráadásul információnk szerint

már a WTA is kezd lemondani a magyarországi viadalról. A női teniszezők nemzetközi szövetsége szerdán körlevélben értesítette a benevezett versenyzőket a kialakult helyzetről, vagyis a helyszín körüli bizonytalanságról, és arról, hogy a hét végéig igyekeznek rendezni az ügyet.

Babos Csabától, Babos Tímea édesapjától azt kérdeztük, igaz-e a hír, hogy a versenyzők levelet kaptak a WTA-tól, amelyben ugyan a verseny lemondásának tényét hivatalosan a szervezet még nem vallotta be, de lényegét tekintve azzal egyenértékűen azt ajánlja a játékosoknak, gondolkozzanak el a sokkal kisebb sportértékű (és persze kisebb pénzdíjazású) ITF-versenyek valamelyikén való indulásról. Ilyenből ugyanis számosat rendeznek azon a héten. A WTA még arra is felhívja a játékosok figyelmét, hogy ezekre a kisebb tornákra január 30-áig jelentkezhetnek, de február 4-éig visszaléphetnek, ha a debreceni verseny megrendezése elől mégis elhárulnának az akadályok.

Erre azonban minimális az esély. Babos Csaba megerősítette információnkat a WTA levelének tartalmáról, és azt mondta:

Bíztunk benne, hogy mégis lesz Magyarországon verseny, annak ellenére, hogy az utóbbi évek szövetségi döntései közül több dologgal sem értek egyet. Timit nagyon kellemetlenül érinti a kialakult helyzet, bízott először a budapesti, majd a debreceni helyszínben, bár az utóbbiról két hete tudom már, hogy ott nem lehet verseny, annak ellenére, hogy Richter Attila és a WTA-vezetés is megtekintette, és megfelelőnek találta a feltételeket. Ha tudjuk, hogy elmarad a torna, elmehettünk volna Dubajba, ahol egyéniben biztos selejtezőt kellett volna játszania Timinek, de párosban ott is szép eredményt érhettek volna el. Ha csak a pénzdíjat nézte volna, biztosan Dubajt választja, hiszen ott épp egy nullával nagyobb, 2,59 millió dolláros a díjazás. A szíve miatt döntött a hazai verseny mellett, szeret itthon, hazai közönség, a családtagok, a barátok előtt versenyezni, de ez most sajnos elúszott. Jelentős sportdiplomáciai kudarc ez Magyarországnak, még ha a kormány az álláspontját, miszerint nem a februári, hanem a júliusi, magyar jogtulajdonban lévő WTA-versenyt támogatja a jövőben, világosan kommunikálta is