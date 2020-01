Ezt a meccset szívesen elfejtené a Veszprém kézikapusa

Fehéroroszország végig vezetve 35-30-ra legyőzte Szerbiát az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság nyitónapján, a csoportkör első fordulójában.

A grazi A csoportban már a meccs elején kiderült, hogy a fehéroroszok remekül felkészültek ellenfelük egyik kulcsemberére: a MOL-Pick Szeged jobbszélsője, Bogdan Radivojevic az első félidőben nyolc lövésből csak három gólt dobott, írja az MTI.

Végül hat góllal zárt, így ő lett a szerbek legeredményebbje, de csak 46 százalékos hatékonyságot tudott felmutatni.

A beloruszok már négyel is vezettek az első félidőben, de a szünetben csak egy találat volt az előnyük. A második felvonás elején a szerbek egyenlítettek, de egyszer sem tudtak vezetni a meccsen.

Egy 7-2-es sorozattal ismét megléptek a fehéroroszok, és ellenfelük számára innen már nem volt visszaút. A Telekom Veszprém kapusa, Vladimir Cupara húsz lövésből csupán kettőt védett. A szerbek két kapusa összesen hat védést tudott bemutatni, míg a fehéroroszok kapujában Vjacseszlav Szaldacenka tíz lövést hárított, így őt választották a meccs legjobbjának.

#Belarus 🇧🇾 goalkeeper Viachaslau Saldatsenka was pivotal to his side’s 35:30 win against @rssrbije 🇷🇸 and was named Player of the Match! 🍾#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/F8JY7HoIoH

— EHF EURO (@EHFEURO) January 9, 2020