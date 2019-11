Djokovic után Nadal is kiesett a teniszvébé csoportköréből

Itt egy teniszező, akitől nemcsak várjuk, hanem tényleg meg is veri Federeréket

Federer megverte Djokovicot, és Nadallal is jót tett

Rafael Nadal pénteken legyőzte a görög Sztefanosz Cicipaszt, ezzel két győzelemmel és egy vereséggel zárta az ATP-világbajnokság Andre Agassi-csoportját. Csakhogy a toábbjutáshoz ez sem volt elég.

Később ugyanis a címvédő Alexander Zverev ugyanis legyőzte Danyiil Medvegyevet. A német ráadásul 34 perc alatt meg is nyerte az első szettet, a második játszma viszont már óriási küzdelmet, és mindössze egyetlen bréklehetőséget hozott, de a rövidítésben ezt is megoldotta Zverev.

Mivel Zverev nyert, ő is két győzelemmel és egy vereséggel végzett, viszont Nadalnak rosszabb volt a szettaránya. Ennek köszönhetően a világranglista első helyezettje is búcsúzott a vébétől, ahogyan korábban a második helyezett Novak Djokovic is.

A Björn Borg-csoportból első helyen Dominic Thiem (osztrák, 5.), másodikként pedig Roger Federer (svájci, 3.) jutott be a szombati elődöntőbe, ahol Thiem majd Alexander Zverevvel, míg Federer a görög Sztefanosz Cicipasszal találkozik.

Végeredmény – Andre Agassi-csoport, 3. forduló Alexander Zverev (német, 7.)-Danyiil Medvegyev (orosz, 4.) 6:4, 7:6 (7-4)

Rafael Nadal (spanyol, 1.)-Sztefanosz Cicipasz (görög, 6.) 6:7 (4-7), 6:4, 7:5 A végeredmény: 1. Cicipasz 2 győzelem/1 vereség (5-2), 2. A. Zverev 2/1 (4-2), 3. Nadal 2/1 (4-4), 4. Medvegyev 0/3

