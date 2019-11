Nem akármilyen bravúrt ért el a Csurgó kézicsapata

Ugyan még messze a párharc vége, és a Csurgóra egy hét múlva vár egy franciaországi visszavágó, de a magyar férfi kézilabdacsapata már arra nagyon büszke lehet, hogy három góllal legyőzte a PSG mögött második helyen álló Nimes együttesét az EHF-kupa selejtezőjének harmadik fordulójában.

A hazaiak közül Klemen Cehte mandulagyulladás, Gebhardt Ádám és Hanusz Egon pedig sérülés miatt hiányzott. A franciáknál ott volt a kétszeres olimpiai, ötszörös világ- és háromszoros Európa-bajnok, kétszeres BL-győztes balszélső, a 37 éves Michaël Guigou.

A Komló korábbi játékosa, az egyiptomi Mohamed Hiszam Szanad góljaival a meccs elején elléptek a vendégek (5-8). A somogyiak 11 perc alatt mindössze kétszer találtak be, és bár később egy 4-1-es sorozattal sikerült egyenlíteniük, az első félidő hajrájában ismét sokat hibáztak. Baranyai Norbert vezetőedző cserékkel és időkéréssel is próbálkozott, de a Nimes a szünetben két góllal vezetett. Az első harminc percben a vendégek pontosabban céloztak, és ehhez jobb kapusteljesítmény is társult.

A második felvonást sokkal összeszedettebb játékkal kezdték a házigazdák.

A csereként beállt kapus, Pallag Péter bravúrokat mutatott be, csapata pedig a bosnyák Gafar Hadziomerovic találataival átvette a vezetést egy 4-0-s széria után.

Ezután egy ideig felváltva estek a gólok, majd kétgólos csurgói vezetés után egyenlített a Nimes. A hajrában is nagyot küzdöttek a somogyiak, akik Nagy Szabolcs vezérletével, egy 4-1-es sorozattal ismét elléptek. A hazaiak az utolsó percet kettős emberhátrányban fejezték be,

A mezőny legeredményesebb játékosa Szanad volt tíz góllal. A csurgóiak közül Nagy és Hadziomerovic is hét gólt dobott.

A mérkőzés után Baranyai Norbert vezetőedző emlékeztetett, hogy nem tudtak a legerősebb összeállításban pályára lépni a francia élvonal jelenlegi második helyezettje ellen, ráadásul csapata a közelmúltban nem volt jó formában.

A meccs elején egy kis bizonytalanságtól eltekintve szépen tartottuk magunkat. A második félidőre extramotivációval jöttünk ki, veszíteni való nélkül. Sokkal keményebbé vált a védekezésünk, a kapusteljesítmény is kiváló volt, ezzel elbizonytalanítottuk az ellenfél játékosait, és hibázásra tudtuk kényszeríteni őket

– nyilatkozta.

A szakvezető hozzátette, bár végül magabiztosan győztek, a két csapat játékoskeretét elnézve továbbra is nagy bravúr lenne, ha kiharcolnák a továbbjutást, de egyáltalán nem feltartott kézzel utaznak a visszavágóra.

A visszavágót egy hét múlva rendezik. A párharc győztese bejut a második számú európai kupasorozat 16 csapatos csoportkörébe.

Férfi EHF Kupa, selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés Csurgói KK – USAM Nimes Gard (francia) 28-25 (11-13)

Kiemelt fotó: Facebook/Csurgói KK