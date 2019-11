A végtelenségig tudnánk nézni ezt a pördülésből dobott BL-gólt

Nagy csatában van a nyolcaddöntőbe jutásért a Sporting a kézilabda Bajnokok Ligája C csoportjában, a portugál csapat az Eurofarm Rabotnik elleni, 36-26-os győzelmével ott lohol a jelenleg továbbjutást érő helyen álló Irun és Sävehof mögött.

A hazai pályán játszó portugálok sikeréből hat góllal vette ki a részét a korábban a Veszprémben is megfordult Carlos Ruesga, akinek volt egy emlékezetes találata is: a tengelye körül megpördülve rázta le a védőjét, majd bombázott védhetetlenül a léc alá.

Can we call this a turning point in the match?! 😀@CRuesga11 delivers one of his specials! 🤩@Sporting_CP #veluxehfcl #ehfcl pic.twitter.com/giIjlRjJqw

