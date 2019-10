Elképesztő, hogy úszta meg a bukást a MotoGP-n az egyik versenyző

A Japánba érkező Hagibisz tájfun több sportágnak is keresztbe tett az utóbbi időben, a rögbi-világbajnokságon elmaradtak meccsek is miatta, a Forma-1-es Japán Nagydíjon pedig el kellett halasztani az időmérőt.

A MotoGP mezőnye is Japánba érkezett és a motorosok saját bőrükön tapasztalták, milyen nehéz feladat is az erős széllel és zuhogó esővel járó tájfunban vezetni. A nehéz időjárási körülmények között bukásokkal tarkított időmérőn azonban óriási mentéseket is lehetett látni, ezek közül a Moto2-es Álex Márquezé volt a leglátványosabb, tényleg szenzációsan kerülte el az esést:

Unreal save

Alex Marquez pic.twitter.com/7YEHWsO9DG — Dave (@niyant10) October 19, 2019

Rajta kívül Jorge Navarro is őrült nagyot mentett:

Végül a király kategóriában már világbajnok Marc Márquez nyerte meg az időmérőt, a Moto2-ben pedig Luca Marini bizonyult legjobbnak, a nagyot mentő Álex Márquez negyedik helyről rajtolhat majd.

Kiemelt kép: twitter.com/MotoGP