Alaposan belehúzott a Balatonfüred a férfi kézilabda EHF-kupában

Kedden sorsoltak a férfi kézilabda EHF-kupában, amelyben még három magyar csapat is érdekelt.

A legnehezebb dolga a Balatonfürednek lesz, amely a tavaly még BL-szereplő Ademar Leónt kapta. A spanyol csapat hat forduló után öt győzelemmel és egy vereséggel a hazai bajnokság 4. helyén áll, a nemzetközi kupa előző körében a szerb Vojvodinát kettős győzelemmel búcsúztatta (28-20, 30-23).

A Csurgó ellenfele a francia USAM Nimes Gard lesz, amely tavaly a bajnokságban az 5. helyet szerezte meg, a 2019-2020-as idényben pedig hat forduló után a 7. helyen áll. A keretben akadnak ismerősök, hiszen itt játszik a kétszeres olimpiai, négyszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok balszélső, Michaël Guigou, a több mint 200-szoros egyiptomi válogatott jobbszélső, Mohammad Sanad, illetve az a szlovák Téodor Paul, aki 2008 és 2018 között a PLER, az FTC, a Tatabánya, a Balmazújváros és a Vác mellett védett Csurgón is.

A Tatabanya az ukrán ZTR Zaporizzsját kapta, amely az elmúlt négy szezonban nem jutott túl az EHF-kupa-selejtezőin (tavaly a második körben zúgott ki), azonban a múlt héten csak egy góllal kapott ki a legjobb ukrán klubtól, a Motor Zaporizzsjától.

And here is the Men’s #EHFCup Round 3 draw in full.

The first leg of Qualification Round 3 takes place on 16/17 November, the second leg will follow one week later. The 16 winners qualify for the group phase, which will commence on 8 February 2020. pic.twitter.com/Ri6oQmVzJc

— EHF European Cup (@ehf_ec) 2019. október 15.