Szörnyű baleset miatt kellett idő előtt befejezni a Forma-2-es Belga Nagydíjat. A futam második körében a hírhedt Eau Rouge utáni kanyarban történt, hogy Juan-Manuel Correa autója megcsúszott és a falról visszapattanva több autó is belement. Az ecuadori mellett a tavalyi F3-as bajnok Anthoine Hubertet is kórházba kellett szállítani.

Scary crash involving Juan Manuel Correa and Antoine Hubert.

Prayers up for both drivers. #f2 #BelgianGP

pic.twitter.com/8aRNfasFXg

