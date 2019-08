Pár perc telt el az időmérőből, Kubica autója rögtön kigyulladt

Maratoni Q1 jött össze a Belga Nagydíj időmérő edzésén. Az első etapban ugyanis a két Williamses autó gurult csak ki a pályára, George Russell egy kör után vissza is tért a boxba, Robert Kubica viszont ezután hajtott ki a garázsból.

Csakhogy nem volt sok öröme a vezetésben, szinte rögtön lángra kapott az autó, ezért két perccel az időmérő kezdete után már félre is kellett állnia és a bírók megállították a Q1-et.

Flames at the rear of Kubica’s car 😮

The marshals have extinguished it

We’re still under a red flag early in Q1 #F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/AAjNN2RfHA

— Formula 1 (@F1) August 31, 2019