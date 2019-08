Meglepetésre a magyar U19-es kézilabda-válogatott 27–23-ra legyőzte a csoportmérkőzéseken domináló és veretlen horvátokat a Szkopjéban zajló korosztályos világbajnokság nyolcaddöntőjében.

A mieink remekül kezdtek, lendületes támadások mellett néhány kapusbravúr is jött, így sikerült ellépni, az első félidőben néggyel is vezetett a magyar csapat, de a horvátok egy gólra feljöttek szünetig. Térfélcsere után már az ellenfél megrázta magát, de 18-17-es horvát vezetés után beindultak a magyarok és ezúttal a hajrára is kitartott a lendület, végül négygólos sikerrel jutott negyeddöntőbe a válogatottunk.

– idézi a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) Nagy Benedeket, a magya csapat kapusát.

.@MKSZhandball 🇭🇺 play their best game at #NorthMacedonia2019 and put an end to @HRStwitt‘s 🇭🇷 golden dream in the eighth-finals! 😱🔥

“We didn’t have anything to lose, so we just came out and did what we needed to do,” said goalkeeper Benedek Nagy. pic.twitter.com/o9qfBUWMpa

— IHF (@ihf_info) August 14, 2019