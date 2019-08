Tom Brady akár 44 évesen is pályára léphet a Patriotsban

A New England Patriots szerződést hosszabbított legendás irányítójával, Tom Bradyvel. A 42 éves amerikaifutballistának 2020-ban járt volna le aktuális megállapodása, az NFL beszámolója szerint nyolc millió dollárral többet keres majd, mint korábban.

BREAKING: @TomBrady and the @Patriots have agreed to a two-year extension that raises the QB’s 2019 salary to $23M. (via @RapSheet) pic.twitter.com/JrZqQs5gKm

— NFL (@NFL) August 4, 2019