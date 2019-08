Egy néző mondta meg a teniszezőnek, hogyan nyerje meg a meccset

Az aligha lehet meglepő, hogy a világranglistán 52. helyen álló Nick Kyrgios legyőzte a rangsor 137. helyén álló Gombos Norbertet a washingtoni ATP 500-as tornáján. A meccslabda viszont annál meghökkentőbb volt.

A hisztijeiről és szereplési kényszeréről ismert ausztrál ugyanis 40-15-nél a közönséghez fordult és megkérdezte, hová szerváljon? Ugyan a kamerák és a mikrofon sem tudta rögzíteni az esetet, egy női válaszolt is a kérdésére. Kyrgios szófogadó volt és megnyerte a meccset a néző tanácsa alapján.

“Where do you want me to go with this serve?” @NickKyrgios asks fan…

Clearly, he liked her advice!!! 😲🤯

Kyrgios defeats Gombos 6-3 6-3 at #CO19 pic.twitter.com/88chNzZqIn

— Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2019