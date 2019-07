Pars: Azt hittem, úgy kezelnek, mint egy olimpiai bajnokot

Másfél éves eltiltása után a kalapácsvetők országos bajnoksága lett volna az első versenye az olimpiai bajnok Pars Krisztiánnak, de a viharos időjárás miatt vasárnapról szerdára került át a viadal.

Pars azonban úgy döntött, szerdán nem lép dobókörbe Szombathelyen, inkább mindent egy lapra tesz fel, és az augusztus 17-i, tapolcai versenyre koncentrál.

Most forr a vérem, ezért időre van szükségem és főleg nyugalomra, nem egy olyan próbatételre, mint amilyen a bajnokság. Nem érzek magamban elég motivációt, és ami ennél is fontosabb, féltem a térdemet. Nem akarom kitenni magamat annak, hogy a közelgő műtétem előtt súlyos ínszalagszakadást szenvedjek, és ezzel elintézzem magamat. Lehet, hogy most a rövidtávú terveim szétfoszlanak, de a nagy cél továbbra is ott lebeg előttem. Szeretnék még nagyokat dobni, először a jövő évi Európa-bajnokságon, aztán pedig Tokióban az olimpián