Phelps Milákról: Az utolsó száz métere hihetetlen volt

Milák Kristóf élete első világbajnoki címét nyerte, ráadásul egészen hihetetlen úszással, Michael Phelps 2009-ben elért, cáparuhás világrekordját (1:51.51) felülmúlva.

Az új csúcs 200 pillangón 1:50.73, 19 évesen úszta meg ezt az érdi klasszis.

Phelps 18 éven át volt a leggyorsabb a távon, a rekordja pedig megdöntethetlennek tűnt. Épp ezért volt kíváncsi rá mindenki, mit szólt Milák teljesítményéhez, a New York Times-nak pedig sikerült is elérnie őt:

– idézi a Magyar Úszó Szövetség Phelps nyilatkozatát.



A 23-szoros olimpiai és 26-szoros világbajnok Phelps hozzátette, megemeli a kalapját Milák előtt, aki hitt abban, hogy megdöntheti ezt a rekordot.

Egy korábbi világcsúcstartó, a szintén amerikai Mel Stewart is lelkendezett már korábban Milák Kristóf győzelme kapcsán, a világ- és olimpiai bajnok konkrétan azt írta, hogy az elmúlt húsz év legkomolyabb teljesítményét láthattuk.

Hungarian Kristof Milak, 19 years old, shatters Michael Phelps’ 200m butterfly world record by .78 of a second at swimming worlds. pic.twitter.com/z8mG4Pjv3B

— Nick Zaccardi (@nzaccardi) 2019. július 24.