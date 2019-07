Előbb szerzett győzelmet a MotoGP-n, mint jogosítványt

Kedves bejegyzést tett közzé Twitter-oldalán Danilo Petrucci, a MotoGP 28 éves olasz versenyzője. A sportember világgá kürtölte, hogy végre megszerezte a jogosítványát és jó kedvében lehetett, mert ezt a következő megjegyzéssel tette közzé: „Mától már az utakon is vezethetek.”

Da oggi posso guidare le moto anche in strada.

From today I can ride bikes on the road too. pic.twitter.com/xfr37I3zcl

— Danilo Petrucci (@Petrux9) 2019. július 9.