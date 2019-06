Nagy bukások és Vinales-győzelem a MotoGP asseni futamán

Maverick Vinales nyerte a MotoGP asseni versenyét. A Yamaha spanyolja ugyan rosszul kapta el a rajtot, de az élre tudott állni és többször is visszaverte Marc Márquez támadásait. A pole-ból induló Fabio Quartararo lett a harmadik. Alex Rins az első helyen bukott és Valentino Rossi is kiesett.

Quartararo szerezte meg szombaton a pole-t, az újonc ráadásul újabb rajtelsőségével történelmet írt. A kezdésnél megelőzte őt Rins és Joan Muir is, azonban előbbi a második körben kicsúszott , utóbbi pedig elhagyta az ideális ívet, így a lehetőséget felismerő Quartararo állt vissza az élre. Mögé közben feljött a negyedik helyről induló Márquez.

Rins kicsúszása:

Nem sokkal később az időmérőn is gyengélkedő Valentino Rossi, valamint Takaaki Nakagami esett ki a versenyből.

A futam feléhez közeledve nagy csata alakult ki az első helyért, Márquez állt egy is időre az élre, de Quartararo visszaelőzte. A rajt után kissé szenvedő Maverick Vinales is beállt mögéjük, ők hárman nagyon szorosan követték egymást. Vinales elkezdte taktikusan levadászni a többieket, egy hiba után ugyan kicsit előre engedte Márquezt, de utána újra övé volt az első hely.

Vinales ezután egyre nagyobb előnyt motorozott ki magának, Márquez is beletörődött a második helybe. Quartararo ért be harmadikként. Ki kell emelni Andrea Doviziosót is, aki a tizenegyedik rajtkockából indulva lett negyedik.

Marc Márquez 44 ponttal vezet Andrea Dovizioso előtt.

Eredmények MotoGP (26 kör, 118,092 km):

1. Maverick Vignales (spanyol, Yamaha) 40:55.415 perc

2. Marc Márquez (spanyol, Honda) 4.854 másodperc hátrány

3. Fabio Quartararo (francia, Yamaha) 9.738 mp h. Az állás: 1. Márquez 160 pont, 2. Andrea Dovizioso (olasz, Ducati) 116, 3. Danilo Petrucci (olasz, Ducati) 108 Moto2 (24 kör, 109 km):

1. Augusto Fernandez (spanyol, Kalex) 39:24.779 perc

2. Brad Binder (dél-afrikai, KTM) 0.612 mp h.

3. Luca Marini (olasz, Kalex) 3.686 mp h. Az állás: 1. Thomas Lüthi (svájci, Kalex) 117 pont, 2. Alex Marquez (spanyol, Kalex) 111, 3. Fernandez 92 Moto3 (22 kör, 99,9 km):

1. Tony Arbolino (olasz, Honda) 38:03.113 perc

2. Lorenzo Dalla Porta (olasz, Honda) 0.045 mp h.

3. Jakub Kornfeil (cseh, KTM) 1.562 mp h. Az állás: 1. Aron Canet (spanyol, KTM) 107 pont, 2. Dalla Porta 100, 3. Niccolo Antonelli (olasz, Honda) 83

Nyitókép: Mirco Lazzari gp/Getty Images