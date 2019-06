Drámai négyes bukás után Marquez nyerte a Katalán Nagydíjat

A gyorsaságimotoros-világbajnokság hetedik futamát Barcelonában rendezték, és a legnagyobb érdeklődés a királykategória, a MotoGP versenyét kísérte.

Az élről a kategóriában az első évét töltő francia Fabio Quartararo indulhatott, de a rajtot nem kapta el a legjobban. A kezdeti helyezkedések után egy ötös élboly alakult ki, ahol a címvédő Marc Marquez mellett Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso és Maverick Vinales motorozott.

23 kör volt hátra, amikor a 10-es kanyarban Lorenzo fékezte el magát, majd tekegolyó módjára tarolta le a többieket,

Doviziósót, Vinalest és Rossit, Marqueznek viszont óriási mázlija volt, mert kimaradt a bukásból.

A barcelonai pálya tapadásával gondok voltak, mert a motorosok egymás után estek ki, az egyaránt Apriliával versenyző Bradley Smith és Aleix Espargaro például egymást ütötte ki.

Missed amongst the drama earlier on, the two of the factory Aprilias failed to complete the first lap! 👀

Here’s what happened to @BradleySmith38 and @AleixEspargaro! 😱#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/99gXAyvGYl

