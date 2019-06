Megüthetett egy rendőrt, bajban lehet az NBA-bajnok feje

Miután a Toronto Raptors története során először megnyerte az NBA-t, a csapatot új alapokra helyező Masai Ujiri csatlkaozni szererett volna a pályán ünneplő játékosaihoz. A Raptors legfontosabb vezetőjét viszont egy rendőr megállította az oldalvonalnál, mivel Ujiri nem tudta magát igazolni.

A Twitteren száguldó videón épp csak nem tudták elkapni, de minden bizonnyal történt fizikai kontakt a két férfi között. A hírek szerint Ujiri megütötte a rendőrt, amiért az oaklandi kapitányság vizsgálatot is indított.

#BREAKING: Sheriff’s deputy reportedly pushed and struck in the face by a man believed to be a Toronto Raptors executive after Game 6 of the #NBAFinals at Oracle Arena, @ACSOSheriffs says. https://t.co/fobdK9iWEq pic.twitter.com/a4X0IysY5Z

