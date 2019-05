Dakota Bush valami különlegessel próbálkozott a Legacy Alliance Fighting (LFA) szombat hajnali gáláján, legalábbis nehéz rájönni, vajon mit is akart pontosan a Jaleel Willis elleni meccsén. Bush nekifutásból támadt az ellenfelére, de nem a jól bevált repülő térdrúgást alkalmazta, hanem egy furcsa mozdulattal, a levegőben elfeküdve akarta megrúgni Willist, aki simán kihátrált az akció elől, Bush pedig hatalmasat esett. A jelenet elég nagyot megy a ketrecharcos oldalakon és a Twitteren is.

I don’t know what the fuck he was doing, but Dakota Bush went for it. All you can really ask. #LFA67 #mmathings pic.twitter.com/vB4oF5EZGN

— caposa (@Grabaka_Hitman) 2019. május 25.