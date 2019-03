A Nadal-balhé után azért megnyerte a tornát Kyrgios

Roger Federer: Márton a következő években is meghatározó teniszező lesz

Nick Kyrgios nyerte az 1,9 millió dollár (528 millió forint) összdíjazású acapulcói férfi tenisztornát, az ausztrál a világranglistán harmadik német Alexander Zverevet verte két szettben. Ő volt a harmadik top 10-es játékos, akit a rangsorban 72. teniszező legyőzött Acapulcóban: Rafael Nadalt (2.) a nyolcaddöntőben, míg John Isnert (9.) az elődöntőben búcsúztatta.

A Nadal elleni mérkőzésének utóélete is volt. Mindamellett, hogy öldöklő küzdelemben verte a spanyolt, volt egy pimasz, alulról elengedett szervája, amit Nadal zokon vett és később azt mondta, Kyrgios nagyon tehetséges, de úgy nehéz lesz előlépnie, ha nem tiszteli sem az ellenfeleket, sem a nézőket. Végül a 100. tornagyőzelmét épp szombaton ünneplő Roger Federer vette védelmébe az ausztrált, a svájci szerint ez ugyanúgy a taktika része, mint más ütésfajták, az más kérdés, hogy mivel a játékosok nem gyakorolják, éles szituációban nem is nagyon jön be.

Ezen húzta fel magát Nadal:

A 23 éves Kyrgios több mint egy év után ünnepelhetett újra ATP-diadalt, amely az ötödik a profi pályafutása során.

Eredmény – ATP-torna, Acapulco, döntő Kyrgios (ausztrál)-A. Zverev (német, 2.) 6:3, 6:4

Nyitókép: Hector Vivas/Getty Images