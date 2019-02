Felejtse el a Super Bowl félidei show-ját, itt az igazi félidei szórakozás!

Amerikában óriási a felhajtás minden évben a Super Bowl félidei műsorával kapcsolatban, pedig az élet megmutatta, sokkal kevesebből is meg lehet oldani, hogy jól szórakozzon a közönség.

Az Orlando Appolo viszont rájött erre és nemes egyszerűséggel egy kutyával frizbizett a nagyszünetben. Hogy mégis legyen tétje a dolognak egy világrekord megdöntését tűzték ki célul, így aztán a nézők amellett, hogy a cuki kutyust csodálták, azért is szurkolhattak, hogy sikerül-e az új csúcs?

Lelőjük a poént: igen, a 83 yardos “elkapás” a legnagyobb dobás frizbivel, amit kutya elkapott.

This dog just casually completed an 83-yard frisbee catch, breaking a world record in the process! 😱🐶@JCCarnz pic.twitter.com/2bCy4fXxFE

— LADbible (@ladbible) 2019. február 26.