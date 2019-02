Prostikkal bukott le a bajnok Patriots tulajdonosa

Az ESPN cikke szerint Floridában a rendőrség most nagy erőket mozgósít az emberkereskedelem- és prostitúcióellenes harcban, a nyomozás során pedig eljutottak Robert Kraftig, az NFL-bajnok New England Patriots tulajdonosáig, akit azzal vádolnak, hogy legalább két alkalommal prostituáltak szolgáltatását vette igénybe. A hatósági bejelentés szerint ezekről videófelvétel is készült egy illegális masszázsszalonban, ami bordélyházként működött.

A 77 éves Kraft tagadja a történteket, és ugyan nem vették őrizetbe, de letartóztatási parancsot adtak ki ellene Floridában. Azt közölte, hogy az ügyvédei megteszik a kellő lépéseket.

A rendőrségi szóvivő egyébként elmondta, meglepte őket, hogy egy ilyen helyen bukott le Kraft, akinek 6 milliárd dollárra becsülik a vagyonát. „Minket is ugyanúgy megdöbbentett hír, mint bárki mást” – mondta.

A Patriots nemrég nyerte meg a Super Bowlt a Los Angeles Rams ellen. Ez volt a csapat hatodik bajnoki gyűrűje az elmúlt 18 évben.

Nyitókép: Omar Rawlings/Getty Images