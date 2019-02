Az NFL először eltiporta, majd kifizette Colin Kaepernicket

Azok után, hogy 2016 nyarán letérdelt az amerik himnusz alatt, és ezért azóta nem kívánatos személy lett az NFL-ben, az ember jogi harcosnak csapódott Colin Kaepernick (és korábbi csapattársa, Eric Reid) peren kívül megegyeztt a ligával, ergo véget ért a sporttörténelem egyik leggusztustalanabb botránya.

Az ESPN szerint némi pénz fejében a két sportoló visszavont minden vádat és lezártnak tekintik az ügyet, a részletekről a megállapodás szerint egyik fél sem közölhet semmit. Noha valóban titokban sikerült tető alá hozni az egyezséget, a Yahoo Sport szerint Kaepernickék csak egy nagyon zsíros ajánlatért cserébe voltak hajlandóak dobni a pereskedést.

Közben persze elindultak a találgatások, és állítólag valahol 60 és 80 millió dollár (kb. 15,5 és 21,5 milliárd forint) között kaphatott Kaepernick.

Number NFL team officials are speculating to me is the NFL paid Kaepernick in the $60 to $80 million range.

