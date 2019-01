A Veszprém BL-ellenfele lett Vranjes új csapata

Nem került a magyar kézilabda aranykönyvébe Ljubomir Vranjes neve, aki 2017 nyarán vette át a válogatott és a Veszprém irányítását, de tavaly október elején mindkét csapat éléről távoznia kellett.

A válogatott az irányításával nyeretlenül, három vereséggel búcsúzott az egy évvel ezelőtti, horvátországi Európa-bajnokságon, nyáron viszont Szlovénia bravúros búcsúztatásával kijutott a mostani világbajnokságra.

A Veszprémmel megnyerte a Magyar Kupát, de nem sikerült megvédenie a bajnoki címet, illetve már a rájátszás első fordulójában kiesett a Bajnokok Ligájából.

Ljubomir Vranjes: Hibáztam A magyar férfi kézilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya elmondta, milyen volt a nemzeti csapatot és a Telekom Veszprémet is irányítani.

A nemrég véget ért dán-német közös rendezésű vébé alatt Vranjes azt nyilatkozta, van egy saját cége, és igyekszik rengeteg időt tölteni a családjával, de közben azon is dolgozik, hogy mi lesz vele a jövőben. Most már mi is tudjuk: Vranjes ugyanis a svéd bajnokcsapat, az IFK Kristianstad edzője lett.

A csapat zsinórban négy bajnoki aranyat nyert, az elmúlt három idényben a Pick Szeged ellenfele volt a BL-főtáblán, a hat meccsből ötöt a szegediek nyertek. A Kristianstad tavaly a legjobb 16 között búcsúzott a BL-ből, a német Flensburg verte ki 53-46-os összesítéssel.

Idén a Veszprém szerepel egy csoportban a Kristianstaddal, a svédek otthon hárommal nyertek, a Veszprém viszont alaposan visszavágott, saját csarnokában kilenccel győzött.

Tíz meccs után a magyar csapat a negyedik, a Kristianstad hetedik a nyolcfős csoportban.