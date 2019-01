Oszaka a tenisz új királynője

A japán Oszaka Naomi nyerte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben 7:6 (7-2), 5:7, 6:4-re legyőzte a cseh Petra Kvitovát, és ezzel egyben ő lesz hétfőtől az új világelső.

Amikor Oszaka tavaly megnyerte az év utolsó Grand Slam-tornáját, a US Opent, sokan rásütötték, amolyan one slam wonder lesz, vagyis egyszer kijött neki a lépés, de ennél többre azért ne számítsunk.

Ráadásul a történelmi New York-i sikere után szinte több szó esett a döntőt elvesztő Serena Williams székbíró elleni kirohanásáról, mint Oszaka győzelméről.

A japán játékos a mostani tornán igazolta, hogy a US Openen aratott győzelme nem csak egy fellángolás volt, 18 év után ő az első női teniszező, aki az első GS-diadala után a következő nagy versenyről is hazaviszi a trófeát.

Egy évvel ezelőtt még a 72. helyen rangsorolták a világranglistán, a mostani Australian Opennek viszont negyedik kiemeltnek vágott neki. Az első két fordulóban nem vesztett játszmát a lengyel Magda Linette és a szlovén Tamara Zidansek ellen, majd a harmadik körben döntő szettben múlta felül a tajvani Szu Vej Hsziét.

A 16 között a lett Anastasija Sevastova ellen szetthátrányból fordított, aztán a negyeddöntőben mindössze öt játékot engedélyezett a hatodik kiemelt ukrán Jelina Szvitolinának.

Az elődöntőben ismét háromszettes meccset vívott a Serena Williamset búcsúztató Karolina Pliskova ellen, így jutott be a fináléba, ahol az a Kvitova volt az ellenfele,

aki először játszhatott GS-döntőben a 2016 decemberi támadás után, amikor egy betörő súlyos sebeket ejtett az ütőt fogó bal kezén.

Az első játszmában rövidítés döntött, amelyet Oszaka ellentmondást nem tűrően nyert meg 7-2-re. A második játszmában Oszaka egy brék révén került előnybe, majd 5:3-nél a meccsért adogathatott, három meccslabdája is volt, de Kvitova életben maradt, sőt brékelni tudott, aztán egyenlített. Oszakát megviselte az elszalasztott lehetőség, ismét elbukta a szerváját, a cseh viszont nullára hozta a sajátját, így következhetett a döntő játszma.

Kvitota ötödik játékát nyerte zsinórban, így ő szerzett vezetést, de Oszaka összeszedte magát, és egy brékkel 3:1-re meglépett. Nem sokkal később három labdája volt az 5:2-höz, de riválisa hozta az adogatását, majd ismét 5:3 lett az állás. Kvitova – akárcsak a második szettben – újra szépített, csakhogy a japán játékos ezúttal már magabiztosan kiszerválta a meccset, amely 2 óra 27 percig tartott.

Oszaka pályafutása harmadik tornáján nyerte meg, és ebből kettő Grand Slam-verseny volt.

A döntő tétje nemcsak az Australian Open serlege volt, hanem a világelsőség is: amelyik teniszező megnyeri az év első Grand Slam-viadalát, az leváltja a román Simona Halepet hétfőn a WTA-rangsor élén. A 21 éves Oszaka nem vezette még a világranglistát, de mostantól ő az első ázsiai játékos, aki ezt elmondhatja magáról.