Novak Djokovics lemosta a pályáról francia ellenfelét

Az Australian Open férfi egyesének pénteki elődöntője után kiderült, hogy létrejön az álomdöntő. Csütörtökön Rafael Nadal söpörte le a pályáról a Federert verő Cicipaszt, a másik elődöntőben pedig az első helyen kiemelt szerb teniszező tette ugyanezt a francia Pouille-t.

A 24 éves, 28. helyen kiemelt játékos – akinek edzője a volt női világelső Amélie Mauresmo – pályafutása során először szerepelhetett GS-elődöntőben (Djokovicnak ez már a 34. ilyen meccse volt) azok után, hogy Melbourne-ben korábban még mérkőzést sem nyert. Úgy látszik megelégedett ennyivel, mert alig tanúsított ellenállást, 6:0, 6:2, 6:2-re kapott ki három nyert játszmás meccshez képest pillanatok alatt.

