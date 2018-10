Egy 222 centis óriás rúgta be az NBA ajtaját

Noha az új NBA-szezon már egy nappal korábban elindult, de akkor csak két meccset rendeztek, magyar idő szerint éjjel viszont tizenegyet. Pályára lépett a drafton első helyen kiválasztott játékosa, DeAndre Ayton, és az ő kiváló játékának is köszönhetően – 18 pont, 10 pattanó – Phoenix Suns 121-100-ra verte a Dallas Maverickset. Ki kell emelni a Suns játékosát, Devin Bookert, aki a nyáron először egy brutális, öt éves, 158 millió dolláros szerződést kötött, majd eltörte gyorsan el is törter kezét. Hamar felépült, és 35 ponttal kezdte a szezont.

Kikapott a tavalyi döntős, a már Los Angelesbe igazoló LeBron James nélkül felálló Cleveland Cavaliers a Toronto Raptorstól. A kanadai csapatban bemutatkozott a liga egyik legjobb játékosa, Kawhi Leonard is, és nem okozott csalódást: a 27 éves játékos 24 pontot dobott és 12 pattanót szerzett, a Raptors pedig 116-104-re nyert.

Óriási meglepetésre kikapott a végső győzelemre is nagy esélyes Houston Rockets hazai pályán a New Orleans Pelicans ellen. A Pelicansben az MVP-cím várományos Anthony Davis 32 pontot, 16 pattanót és nyolc gólpasszt jegyzett, mellette pedig a spanyol Nikola Mitrovic is 30 pontot szerzett, így csapatuk kiütéses, 130-112-es győzelmet aratott.

A nap legviccesebb megmozdulása a Los Angeles Clippers szerb centeréhez, a 222 centi magas Boban Marjanovichoz kötődik, aki egyszer felugrás nélkül zsákolt. Az NBA-ben.

