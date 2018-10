Új aranykorát éli az NBA, csak kicsit húzza az egyik oldalát

Mivel minden évben leírjuk, álljon itt idén is: talán soha korábban nem volt annyira kiszámíthatatlan az NBA, mint most. A nyári döntőt söpréssel behúzó Golden State Warriors magja együtt maradt, és a negyedik bajnoki címre készül, de közben a legitim kihívók is csak izmosodtak. A Nyugati konferencia amúgyis olyan telített, hogy kis túlzással egy gombostűt nem lehet leejteni, és akkor júliusban megérkezett a Los Angeles Lakershez minden idők egyik legnagyobbja, LeBron James is.

Mivel az előszezon nagy része csak bohóckodásnak jó, ezért igazából csupán találgathatunk, meg össze-vissza tippelgethetünk, hogy mi fog történni a Lakersnél, ahol a keret tele van nyeretlen fiatalokkal és többszörösen kiégett veteránokkal.

Annyit tudunk, hogy James túlnőtte a kosárlabdát, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy annyi év után számára már nem Michael Jordan legyűrése a prioritás.

A 33 éves szupersztár inkább az a jó értelemben vett influencer, aki komplett médiabirodalommal rendelkezik a világ legnagyobb piacán, és akiből kora egyik legkomolyabb közéleti személyisége vált – ha kell, Donald Trumppal hadakozik, ha kell, súlyos társadalmi kérdésekben szólal fel, vagy iskolát alapít szülővárosában. Hamar kiderült hát, hogy LeBron James nem kosárlabdázóként igazolt Los Angelesbe, ez számára innentől fogva maximum másodállás, viszont éppen ez teheti őt és a szokás szerint a szakértőknél leírt csapatát olyan veszélyessé.

Sokkal rosszabb, ha sötétben tapogatózunk, és nem tudjuk, honnan jön az ütés. A Los Angeles Lakers esetében pontosan ez a helyzet. Noha tele vagyunk kérdőjelekkel, az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy annyira azért nem jó döntés LeBron James ellen fogadni. Az kétségtelen, hogy Nyugaton őrült nehéz a rájátszásba jutni, de emlékszünk, James nem egyszer – a 2007-es és 2018-as Cleveland Cavaliersnek innen is gratulálunk – vitt már el döntőbe a mostaninál sokkal gyengébb társakat is.

Talán már meg sem lepődnénk, ha a Lakersszel is csodát tenne. LeBron a rájátszásban emberfeletti teljesítményre képes. Az meg teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél.

Nyugat

Mégis, ha reálisak vagyunk, James-faktor ide, vagy oda, a Los Angeles Lakers valószínűleg nem fog labdába rúgni a következő szezonban. Ebben a Nyugati konferenciában lehetetlennek tűnik, hogy egyetlen ember vigyen be a hátán egy egész csapatot a legjobb nyolc közé. A Lakersben jelenleg nincsenek meg a megfelelő kiegészítők ahhoz, hogy azonnal, a James-éra első évében sikeresek legyenek. Amíg LeBronnak olyan játékosok jutottak, akiken évek óta nevet a szakma – James régi főellensége, Lance Stephenson, a korábban bugyuta megmozdulásairól híres kétszeres bajnok JaVale McGee és a kínai bajnokságot kétszer is megjárt Michael Beasley –, addig a legjobbak még inkább elszakadtak a vert mezőnytől.

A címvédő Golden State Warriors egyben tartotta a történelem egyik legbrutálisabb magját, majd minimálbérért leigazolta a liga egyik legjobb centerét, a sérülésből éppen lábadozó DeMarcus Cousinst. Vele együtt öt All Star-játékos lesz a Warriors kezdőjében, Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant és Draymond Green külön-külön is elvinne egy csapatot, de hogy így összeálltak, az már szinte nem is szabályos.

A többieknek viszont van egy jó hírünk: a Warriorsnál ez lehet az utolsó év, amikor a vezérek így, ebben a formában együtt játszanak. Az olcsó szerződések, illetve a folyamatos lemondások eddig segítettek, ám a 2019-es nyáron ez megváltozhat. Először Klay Thompson szerződésével kell kezdeni valamit, míg 2020-ra végleg megbomolhat a szupercsapat, hiszen mindössze Currynek van jelenleg érvényes megállapodása arra az évre.

Természetesen voltak olyan hangok, hogy LeBron James éppen erre a pillanatra vár, és 2020-ban már egy összeszokott Lakersszel és egy szupersztár szárnysegéddel visszavenné az uralmat a ligában. Lehet benne valami, de nem csak a Warriors okozhat neki gondot.

Kiváló helyzetben van a Houston Rockets is. A tavalyi év legjobb játékosa (MVP), James Harden és a bajnokság (egyik) legjobb irányítója, Chris Paul mellé megérkezett a szebb napokat látott, minden bizonnyal a visszavonulása után a Halhatatlanok Csarnokába kerülő Carmelo Anthony. Anthonyban talán már nincs meg az, ami pár éve, de ha sikerül beilleszteni a rotációba, értékes kiegészítő lehet.

Tavaly sem volt messze a Rockets, idén tényleg célba érhet a franchise, egyáltalán ne lepődjünk meg, ha 1995 után újra nagydöntőben látjuk őket – azt pedig nehezen látni, hogy a kongó Keletről ki tudná megállítani őket, és ha őszinték akarunk lenni, igazából bármelyik nyugati bajnokot.

Ha van csapat, amelyben benne van a meglepetés, az az Oklahoma City Thunder lehet. A 2017-es MVP, az előző két szezont történelmi tripladupla-átlaggal – pontban, gólpasszban és lepattanóban is bőven 10 pont felett átlagolt – záró Russel Westbrook és franchise másik ötcsillagos szuperklasszisa, Paul George is jó előjelekkel várhatja az új idényt. Keveset beszélünk róluk, de az biztos, hogy a liga egyik legdinamikusabb, legkellemetlenebb játéka az övék, és a Thunder szokásához híven rettentően kemény ellenfél lesz.

Sötét lóként még érdemes figyelni a Utah Jazzre és legjobbjára, Donovan Mitchellre, illetve a San Antonio Spursre, ahol az ötszörös bajnok vezetőedző, Gregg Popovich karrierje egyik legnehezebb éve előtt állhat. A New Orleans Pelicans, a Portland Trail Blazers és a Denver Nuggets pedig az asztal alá hulló morzsákra ugrik, ők azok, akiket soha nem lehet leírni, főleg tavasszal, amikor minden meccsükön az életükért játszanak majd.

Mert Nyugaton bizony így megy, nincsenek üresjáratok. Ezért is szeretjük annyira, ezért várjuk LeBron Jamest.

Kelet

Amennyire zsúfolt lett LeBron távozásával a nyugati konferencia, annyira üres a keleti.

Ha tényleg kegyetlenek akarunk lenni, akkor maradt két jó csapat és egy jó játékos.

De kezdjük a tavalyi bajnokkal, a James nélkül maradt Cleveland Cavaliersszel. Tristan Thompson ugyan közölte, hogy majd akkor tessék őket leírni, ha tényleg nem jutnak be a rájátszásba, mert jelenleg az van, hogy ötszörös konferenciagyőztesek. Ez persze így van, csak James hiányában nehezebb lenne bárkivel elhitetni, hogy miért.

Pedig a Cleveland még egészen jó is lehet James nélkül, ott van Cedi Osman, akiben kifejezetten sok lehetőség van, de Kevin Love még jobban is játszhat James nélkül, mint eddig. Ráadásul Love – amellett, hogy van akkora sztár, hogy egyedül elvigyen egy franchise-ot – kifejezetten jó kaotikus párost alkotott Kyle Korverrel. És ott van mondjuk Larry Nance Jr., aki azért annál valószínűleg jobb játékos, mint amit a tavalyi szezonban láttunk tőle. Ráadásul az is kiderülhet végre, milyen edző Ty Lue LeBron nélkül.

Két igazán és egy félig jó csapat maradt keleten. Az igazán jók közül az egyik az a Boston, amelyik már tavaly is majdnem megverte a LeBronnal felhúzott Clevelandet, és azóta csak erősödtek. Visszatérhet ugyanis a sérülés miatt kieső Kyrie Irving, csak az a kérdés, milyen hatással lesz erre a kifejezetten fiatal csapatra. Miután Irving lesérült, kiderült, hogy a Celtics kispadja sokkal mélyebb, mint bárki gondolta. A 20 éves Jayson Tatum például konkrétan egyetlen szezon alatt világsztár és franchise-játékos lett, csak meg kellett neki adni a lehetőséget a játékre. De hasonló a helyzet Terry Rozierrel is, vagy épp Jaylen Brownnal, vagy Marcus Smarttal, akiről életében először derült ki, hogy nem csak feldobni tudja magát, de alkalmas okos játékcsinálónak is. Gordon Hayward és Al Horford jelenléte, valamint az NBA jeleneg talán legjobb edzője, Brad Stevens egészen rémisztővé teszi ezt a csapatot. A Celtics jelenlegi keretében nem egy, hanem egyszerre két NBA-kezdőcsapat van, és mindkettő önállóan is jó lenne.

A másik nagy esélyes az éppen az új szezon nyitómeccsét a Bostonnal játszó Philadelphia 76ers, ahol a tavalyi év legjobb kezdője, Ben Simmons végre megtanulhat nyerni is (vagy dobni). De Joel Embiid is egészséges lehet végre egyszer az életében, és Markelle Fultz dobótechnikájának javulása is óriási dobás lehet. A 76ers titkos alapja persze J.J. Redick lehet, akiről soha nem gondolná senki, mennyire meghatározó játékos a pályán. A Philadelphia 76ers az a csapat jelenleg, amiben kifejezetten nagy lehetőségek vannak, csak valószínűleg nem fogják őket beváltani.

NBA, nyitónap, párosítások: 2018.10.17. 02.00 Philadelphia 76ers-Boston Celtics

2018.10.17. 04.30 Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors

A majdnem jó csapat pedig természetesen a Toronto Raptors, amelybe kifejezetten sokan szeretnének nagy lehetőségeket belelátni, miután elcserélték a franchise arcát, DeMar DeRozant Kahwi Leonardra. Ez azért volt meglepő húzás, mert DeRozan maradni szeretett volna, a várost is kedvelte, a csapat arca volt, és itt játszik a legjobb barátja és humoristatársa, Kyle Lowry is. Kahwi Leonard pedig hiába az egyik legjobb játékos a jelenlegi NBA-ben, jóeséllyel egyszerűen nem akar a Raptorsban játszani. Ennek pedig prózai okai vannak: nem szereti a hideget, amiből Kanadában elég sok van. Meglátjuk, mennyit dob majd Leonard a Raptors teljesítményén ezzel a lelkesedéssel.

Akire viszont tényleg érdemes lesz odafigyelni, az Giannis Antetokounmpo, a görög szörnyeteg, akiből éveken belül LeBron James-szintű játékos lehet majd. Antetokounmpo az NBA egyik legdominánsabb erőcsatára, aki képes még dobni is. Eleve teljesen irreális a testfelépítése is, Marvel-filmekbe szoktak ilyen karaktereket belepakolni. Antetokounmpo ehhez még magára pakolt a nyáron tíz kiló izmot is, amitől egészen szörnyetegszerűen néz már ki. Ráadásul egyike azoknak a játékosoknak, akik látványosan szeretnek kosárlabdázni, szóval ki tudja, hogy meddig tudja majd elvinni a szinte csak rá épülő Milwaukee Bucksot.