Ódákat zengtek az úszók a Duna Aréna debütálásáról a világkupán

Az úszók világkupájának először került programjába a budapesti Duna Aréna. A háromnapos programon akadtak szép számmal magyar sikerek, de a külföldi úszók is jó véleménnyel voltak a magyar helyszínről, különösen a hangulat fogta meg őket. Az összetettben első helyen álló svéd Sarah Sjöström és orosz Vlagyimir Morozov is kiemelte, hogy a magyarok nem csak úszni tudnak jól, hanem a versenyek rendezéséhez is kíválóan értenek.

Cseh László régi jóbarátja, Chad le Clos tréfásan még azt is megjegyezte, hogy Budapest egy olyan város, a Duna Aréna pedig egy olyan kiváló úszólétesítmény, ahová egyszer majd a búcsúversenyét is szívesen betervezné…

A tavalyi budapesti világbajnokságon borzasztóan elérzékenyültem, és nem csak azért, mert a fiam az érmesek sajtókonferenciáján nagy tisztelettel tett említést rólam, hanem a magyar rendezők figyelmességének is köszönhetően. Tapasztalatom szerint a nagy világversenyek rendezői hajlamosak arra, hogy küldetésük teljesítése után leálljanak és hosszabb szabadságra menjenek, tehát nem azon törik a fejüket, hogy mikor és miként tudnának újabb babérokat kiérdemelni. A nagy kivétel számomra Budapest, ahol most is minden a helyén volt, azt pedig zseniális ötletnek tartom, hogy Ericet, az Angolnát is bevetették a felvezető kampányban.

– nyilatkozta Bert le Clos a Duna Aréna Hírlevelének, miután Chad a 100 és 200 pillangót is megnyerte a Duna Arénában.

Hétből négy versenyszínhelyet már maguk mögött hagytak a Világkupa versenyek visszatérő és új szereplői, és ezek után a nők összetett pontversenyében a címvédő Sarah Sjöstrőm meggyőző fölénnyel vezet Hosszú Katinka előtt, dacára annak, hogy a magyar úszósport aduásza a Duna Arénában négy számban (vegyes tripla és 200 pillangó) is aranyérmet nyert, miközben a svéd meglepetésre csak a 200 gyorson ért elsőként a célba.

A világkupa november másodikán folytatódik Pekingben.

Nyitókép: Marjai János/24.hu