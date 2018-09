Adam Vinatieri 45 évesen lett az NFL legjobbja

A Colts rúgója, Adam Vinatieri

és végül jöjjön a legfontosabb:

Vinatieri a mai góljával együtt ennyit rúgott be összesen a majdnem 25 éves karrierje során. Ezzel ő lett minden idők legjobb rúgója, aki valaha az NFL-ben játszott.

566!

Adam Vinatieri is alone in the history 📚

(via @NFL)pic.twitter.com/38nWor8XfN

— Pro Football Focus (@PFF) September 30, 2018