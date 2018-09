Hollywoodot már bevette, most a világot ostromolja az új edzőzseni

2017 januárjában nagyot kockáztatott a franchise-át nem sokkal korábban St. Louisból Los Angelesbe költöztető Stan Kroenke. Addigra a St. Louis Ramset már hosszú évek óta nem lehetett komolyan venni: 2007 és 2011 között összesen 15 meccset nyert meg a nyolcvanból. Később sem ment a csapatnak, így tényleg senki sem értette, hogy a milliomos tulajdonosokon kívül kinek érheti meg a Ramset átköltöztetni az angyalok városába. Pontosabban vissza. A csapat ugyanis 1946 és 1994 között amúgy néhol sikerekben is gazdag éveket töltött Kaliforniában, így történelem, tradíció hiányáról azért nem beszélhetünk.

A visszaköltöztetés másik kezdeti ellenérve a csapat akkori vezetőedzője, Jeff Fisher volt, aki finoman szólva sem Hollywood-kompatibilis. Sőt, hiába járt a Tennessee Titansszel Super Bowlban 1999-ben, inkább azért fogunk rá emlékezni, mert 165 alapszakasz-meccset vesztett el edzői karrierje során, ezzel pedig holtversenyben vezeti ezt az örökranglistát.

Los Angelesben végül egy teljes szezont sem kapott, két fordulóval a vége előtt menesztették – a Rams 4-12-es mutatóval a 14. helyen zárta az NFC-t –, hogy egy új korszak kezdődjön az évtizedek óta szenvedő franchise életében. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a tulajdonos komolyan gondolta a változást, mint az, hogy az új hullám egyik legígéretesebb edzőjét, Sean McVayt nevezte ki a csapat élére.

Nagyot kockáztatott. McVay a szerződése aláírásakor mindössze 30 éves volt – ezzel ő lett minden idők legfiatalabb vezetőedzője az NFL-ben –, de egyszerűen nem volt más választás. A gyalázatos visszatérés, a 2016-os szezon után egyértelművé vált, ingyenjegyekkel is alig lehet majd szurkolót fogni a Los Angeles-i Memorial Coliseumba. Kellett hát valami extra, szokatlan változás, a fiatalos lendület.

Aztán olyan történt, amire csak kevesen számítottak: McVayjel kilőtt a Rams, és egyik napról a másikra a liga egyik legjobb csapatává vált. 2017-ben, 2003 után először zárta pozitív mérleggel a szezont (11-5-ös mérleg), 2004 után újra a rájátszásba jutottak, ahol 26-13-ra legyőzte az együttest az Atlanta, de a döntés a vezetőedző személyét tekintve megkérdőjelezhetetlenné vált.

McVay bemutatkozó éve után a 2018-as szezonra a Ramst már a bajnokság legnagyobb esélyesei közé teszik a szakértők.

Stan Kroenke tulajdonosnak egy ösztönös zsenit, az újkori NFL legnagyobb koponyáját sikerült kineveznie Hollywoodban. McVay miközben a többszörös Super Bowl-győztes Mike Shanahantől és az éppen 2018-ban, az Oakland Raidersnél visszatérő egyszeres bajnok, John Grudentől leshette el a szakmáz, páratlan módon, elképesztő sebességgel zakatolt előre a ranglétrán. Mindezt egy olyan ligában, ahol általában évtizedeket kell dolgozni a háttérben ahhoz, hogy egy napon vezetőedző legyen az ember.

Már 22 évesen az elkapók egyik edzője lehetett Gruden mellett a Tampa Bay Buccaneersnél, majd egy rövid kitérő után 2010-től 2014-ig a tight endekkel foglalkozott a Washington Redskinsnél.

Aztán 2014-ben jött a nagy bejelentés, Sean McVay lett a Redskins támadókoordinátora. 28 évesen megkapta a kormányrudat. Nem ijedt meg, élt a lehetőséggel.

Noha beletelt két évbe, de az eredmény félelmetes lett. Ha csak a számokat nézzük, akkor

Ez nem ment magától, McVay tudta, mi a recept a sikerhez vezető úton, csak alkalmaznia kellett a tanultakat.

Ne félj az lenni, aki vagy. Figyelj, tanulj, majd vezess. Édesapám és nagypapám mondták ezt mindig nekem, meg azt is, hogy vegyem okosabb emberekkel körül magam, mert csak úgy tudok fejlődni

– mondta McVay, akinek nagyapja, John, a nyolcvanas években öt Super Bowlt nyerő San Francisco 49ersnél dolgozott general managernként. A nagypapa a 49ers Halhatatlanok Csarnokának tagja, értett tehát a futballhoz, érdemes volt hallgatni rá.

Sean McVayt egész eddigi életében komoly és sikeres emberek vették körül, ő pedig nem volt rest ezt kihasználni. Elleste és hasznosította az alapokat, kiszűrte a gyenge pontokat, hozzátette a saját kreativitását és ennek köszönhetően most ott tart, hogy rettegnek a csapatok a Los Angeles Rams támadóitól.

Van is miért: a Los Angeles Rams 2016-ban még ligautolsó volt a szerzett pontok terén, 2017-ben, Sean McVay újonc szezonjában első.

Furán hangzik, de kis túlzással nem csinál semmi különöset, egyszerűen csak mindent tud a játékról.

A neten például kering egy olyan videó, ahol évekkel korábbi NFL támadásokat tartalmazó kvízkérdésekkel bombázzák, naná, hogy vágja a válaszokat:

Rams HC Sean McVay literally remembers every play of his coaching career 😲 pic.twitter.com/r9gC2mcajM

