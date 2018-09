Hétvégén olyan dolgok történtek az NFL-ben, mint még SOHA. És megint kikapott a Patriots.

Az NFL harmadik játékhetén újoncok és veteránok együtt vitték el a show-t, győzött nyeretlen és kikapott veretlen. Sikerült überelni az egy héttel ezelőtti tempót, rengeteg jó teljesítmény született, íme a legfontosabbak:

Aki 39 évesen is meg tudja ugrani

Drew Brees élete egyik legjobb meccsét játszotta a hétvégén, a Saints hosszabbítás után idegeben le is győzte az Atlanta Falconst 43-37-re. A veterán irányító a mérkőzésen 49-ből 39 alkalommal sikeres passzt adott, összesen 3 TD-t szerzett, ebből kettőt ő maga futott. Brees nem kifejezetten futó irányító, sőt, kimondottan nem az, amíg teheti, addig a zsebben marad, cserében viszont elképesztően pontos. Erről árulkodik a rekord is, amit beállított a hétvégén.

Vasárnap óta ugyanis nincs senki, aki több sikeres passzal rendelkezik mint Drew Brees, egészen pontosan 6301-gyel.

A Saints irányítója a Green Bay-i legenda, Brett Favre passzrekordját döntötte meg, de a vasárnapi meccs érdekes módon mégsem a passzokról lesz majd híres. Hanem arról, hogy Brees futott, kétszer is, méghozzá úgy, mint a nála majd’ 10 évvel fiatalabbak szoktak. Ráadásul nem egy agyonnyert meccsen hívott kockázatos, kifejezetten pengés játékokat, hanem kiélezett szituációban. A találkozót konkrétan egy hatalmas Brees-nyújtózással nyerte meg a Saints, a rekorder a hosszabbításban döntött úgy, hogy 39 évesen bevállal egy QB sneaket. Bejött neki.

Félelmetes, amit Patrick Mahomes csinál

A hétvége másik rekordere az a Patrick Mahomes lett, aki újoncként a Kansas City Chiefsből 3 meccs alatt kis túlzással Super Bowl-esélyest csinált. Mahomes a 2017-es draft után egy évet ült Alex Smith mögött, de idén már kezdőként számítanak rá. És nagyon úgy néz ki, hogy fognak is egy jó darabig, mivel a fiatal irányító úgy játszik, mint nagyon kevesen.

Vagyis hát nemhogy kevesen, hanem konkrétan senki.

Mahomes a harmadik játékhéten újabb rekordot döntött, három forduló alatt ugyanis még senki nem ért el annyi TD-t, mint ő, összesen 13-nál tart eddig. A listán ezzel a statisztikával olyan játékosokat előz meg, mint Peyton Manning vagy Tom Brady.

És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy Mahomes abszolút újoncként produkál ilyen szezonkezdetet, míg például a lista harmadik és második helyén álló Brady és Manning 2011-ben és 2013-ban már tapasztalattal a hátuk mögött indították jól a szezont. A lendületben lévő Chiefs ezúttal a San Francisco 49ers ellen győzött, a meccset ezúttal is a támadóegység nyerte meg, már csak azért is, mert a védelem elég sok pontot engedett az egyébként nem túl acélos 49ers-nek. A végeredmény 38-27 lett.

Nagy kérdés, hogy Mahomes meddig tudja tartani ezt a tempót, de az eddigi meccsek alapján nem úgy tűnik, hogy egyhamar lelassulna. Remek célpontjai vannak, ráadásul itt egy félelmetes adat: a 13 TD-passzát összesen 9 embernek osztotta ki.

Kansasben van kiből válogatni: Hunt, Hill és Kelce. Csakhogy három, folyamatosan játékban lévő, mindig elérhető célpontot említsünk és akkor a jól teljesítő újoncokról, beugrókról még nem is beszéltünk.

A mérkőzésen egyébként súlyos sérülést szenvedett a hazaiak irányítója, Jimmy Garoppolo, aki egy szélen futó akció közben lépett rosszul. Bár a klub hivatalosan még nem erősítette meg, de a San Francisco sok pénzért szerződtetett sztárjának valószínűleg elülső keresztszalag szakadása van, ami miatt ki kell hagynia az egész szezont.

Air Allen

A forduló egyik legnagyobb meglepetését az idén még nyeretlen Buffalo Bills okozta, akik idegenben 27-6-ra megverték az egyébként jó formában játszó, Kirk Cousins-szal felálló Minnesota Vikingst. Nem túlzás azt állítani, hogy a semmiből jött ez a győzelem, mivel a Billsnek nagyon nem ment az első két fordulóban, ráadásul sérülés miatt hiányzott a csapat egyik legfontosabb játékosa, a running back LeSean McCoy is.

Akárhogy is, az idén draftolt, eddig semmi extrát nem mutató irányító, Josh Allen megmutatta, hogy ha a szükség úgy hozza, akkor tud repülni is.

A Twitteren még a meccs közben felrobbant az #AirAllen hashtag, mindenki arról a két ugrásról beszélt.

My quarterback leaps testicles first for first downs on 3rd and long, what does yours do? #AirAllen pic.twitter.com/cHhOFkUJYD — Rip Rupture (@rip_rupture) September 23, 2018

A következő fordulóban kiderül, hogy Josh Allen remeklése egyszeri csoda volt, vagy valaminek a kezdete. Az biztos, hogy régen láttunk már ilyen lendületes futásokat és ugrásokat irányítótól.

Peterson megint futott

Az elmúlt évek nem Adrian Petersonről szóltak, vagyis kicsit de, de nem a jó teljesítménye miatt. Az egykor a liga legjobb futójaként számon tartott játékos szinte évente váltott csapatot mióta 2016-ban eljött Minnesotából. Peterson 2017-ben két csapatnál is próbálkozott, előbb a New Orleans Saints-ben, majd az Arizona Cardianls-ban, de egyik helyen sem tudott megragadni a kezdőben. Sokan azt tanácsolták neki, hogy jobb lenne, ha visszavonulna és nem tenné tönkre az örökségét.

Peterson azonban tovább próbálkozott, míg el nem vitte a Washington Redskins.

A harmadik fordulóban Peterson megint jól játszott, fontos yardokat szerzett, sőt, két TD-t is elért, ő volt a csapata egyik legjobbja. Nagy visszatérésről egyelőre még nem beszélhetünk, de az mindenképp biztató, hogy Peterson újra éles, megtalálja a réseket a falban.

In two plays, the #Redskins went from hemmed in against their own goal-line to the redzone.@AdrianPeterson – 41 yard rush. pic.twitter.com/2dJUKxpbUt — Chad Ryan (@ChadwikoRCC) September 23, 2018

Vége a Patsnek?

Az élesség már nem igazán mondható el a New Englandről. Tom Bradyék az előző forduló után ismét kikaptak: ezúttal a Detriot Lions lépett át rajtuk, méghozzá elég simán, a vége 26-10 lett. A meccs pikantériája az volt, hogy a Lions jelenlegi vezetőedzője, Matt Patricia 13 éven keresztül a Patriotsnál dolgozott. Patricia a New Englandnél szinte minden pozícióban volt már, kezdetben még a támadókoordinátor mellett volt segédedző, aztán edzette a linebackereket és a speciális csapatrészt is, de igazán nagyot a védelem fejeként alkotott.

Patricia tehát úgy ismeri a Patriotst, mint a tenyerét, nem meglepő, hogy pontosan tudta, mit kell csinálni ahhoz, hogy ne jöjjön ki Bradyékből, ami bennük van.

Ez olyan jól sikerült, hogy ismét aktuális lehet az, amit nagyjából egy évvel ezelőtt írtam, vagyis, hogy vége lehet a Patsnek: