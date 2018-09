Látványos bunyóval hangolhattunk a hétvége bokszmeccsére

Vasárnap hajnalban, a nevadai Paradise-ban ismét összecsap a középsúly két királya, Gennadij Golovkin és Canelo Álvarez. Természetesen ez lesz a hétvége legjobban várt bokszmeccse, de azok is jól jártak, akik követték a magyar idő szerint szombat hajnalban rendezett José Ramirez – Antonio Orozco bunyót is.

A kisváltósúlyúak már a kaliforniai mérkőzés legelején egymásnak estek, a lendületük kitartott a végéig, a közönség pedig imádta ezt. Ramirez a negyedik menetben, és a nyolcadikban is padlózni tudta ellenfelét, Orozco azonban mindkétszer talpra állt és végig bírta.

